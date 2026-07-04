Corrientes: rescataron a dos personas tras el incendio de una vivienda

La Policía de Corrientes informó este sábado que lograron rescatar a dos personas que se encontraban en el interior de una vivienda que se incendiaba en la capital correntina.

El hecho ocurrió pasadas las 15:30 en una vivienda ubicada sobre calle Madariaga al 3000.

Al llegar al lugar, los policías constataron que el inmueble estaba siendo consumido por las llamas y, ante la urgencia de la situación, ingresaron de inmediato a la vivienda para rescatar a sus ocupantes.

En el interior del domicilio se encontraban una mujer de 68 años y un hombre de 34 años, quienes fueron puestos a resguardo y auxiliados rápidamente por los uniformados.

Posteriormente, ambos fueron asistidos por personal médico en el lugar y se confirmó que se encontraban en buen estado de salud.

Trabajaron Bomberos y personal policial

En el operativo también intervinieron efectivos de la Comisaría 19ª Urbana, personal de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego y Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar el foco ígneo.

Como consecuencia del incendio, la vivienda sufrió daños materiales, mientras que las actuaciones correspondientes continúan a cargo de la comisaría con jurisdicción en la zona para determinar las causas que originaron el siniestro.