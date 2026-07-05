Corrientes: allanaron dos domicilios en una investigación por pornografía infantil

La Policía de Corrientes informó que el viernes realizó allanamientos en domicilios de la localidad de Curuzú Cuatiá en el marco de una investigación por pornografía infantil.

Los efectivos de la División Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá ejecutaron una oden de allanamiento sobre dos domicilios del barrio Villa del Parque de manera simultánea.

Esta acción se realizó luego de haber recolectado indicios precisos sobre el tráfico pornografía infantil. La sincronización tuvo el objetivo de evitar posibles borrado de almacenamiento o destrucción de evidencia física por parte de las personas investigadas.

Los trabajos de inteligencia criminal condujeron hacia los inmuebles allanados. Tras la requisa de los ambientes se secuestraron diversas computadoras y equipos informáticos de interés para la causa.

Todas las piezas secuestradas quedaron bajo estricta cadena de custodia y fueron remitidas a los gabinetes forenses correspondientes.