Corrientes: tras un allanamiento desbaratan una plantación de marihuana

La Policía de Corrientes informó que realizó un allanamiento en un domicilio de la localidad de San Roque que concluyó en el descubrimiento de una plantación de marihuana y un detenido.

El operativo fue producto de una investigación en curso que reunió las pruebas suficientes para dar paso al allanamiento. Efectivos de Comisaría de San Roque en conjunto a la Unidad Regional II de Goya se desplegaron un para iniciar la requisa en un domicilio de la mencionada localidad.

Hallazgo de cultivo ilegal de cannabis y detención de un sospechoso

En el terreno de la propiedad allanada, los efectivos encontraron una importante infraestructura destinada al cultivo de estupefacientes:

El secuestro directo de 153 plantas de cannabis , las cuales fueron desenterradas y resguardadas bajo cadena de custodia.

La aprehensión en el lugar de un hombre mayor de edad, quien se encontraba en la propiedad y fue apuntado como responsable de la plantación.

Tanto el detenido como la totalidad del las plantas fueron trasladados a la comisaría correspondiente bajo la infracción a la Ley Provincial N.º 6725 de Narcomenudeo.

Con información de FM San Roque