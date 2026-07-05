Corrientes: un motociclista murió luego de chocar contra un automóvil

La Policía de Corrientes informó que este domingo se produjo un trágico accidente en la localidad de Paso de los Libres que resultó con una víctima fatal.

En la madrugada de este domingo un automóvil marca Renault Twingo impactó contra una motocicleta marca Motomel, modelo S2, en la esquina de calles Coronel López y Yatay.

El rodado de mayor porte era manejado por una mujer mayor de edad, mientras que el motociclista fue identificado como un jóven mayor de edad de apellido Torrente, quien por el fuerte impacto sufrió heridas de gravedad, muriendo en el lugar de los hechos.

Tras el incidente, las fuerzas de seguridad y emergencias acudieron al sitio para dar asistencia a la conductora y corrobar la muerte de Torrente.

En tanto que los peritos realizaron las tareas correspondientes para determinar las circuntancias del accidente, en la dependencia policial jurisdiccional se continuaron con las diligencias de rigor.