Entró a robar a una escuela de Corrientes y fue demorado por la Policía

La Policía de Corrientes demoró a un adolescente de 15 años acusado de intentar robar en un establecimiento educativo del barrio Doctor Montaña.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado, cuando el sereno del establecimiento dio aviso sobre la presencia de personas que habrían ingresado al colegio.

Al llegar al lugar, los uniformados lograron demorar a uno de los presuntos involucrados, un menor de 15 años, mientras que el resto alcanzó a escapar.

Durante un rastrillaje en el interior del predio, los efectivos encontraron un ventilador de pared y un reflector abandonados en el patio.

Se presume que ambos elementos fueron arrojados por los sospechosos cuando intentaban escapar y que tenían intenciones de sustraerlos.

El adolescente y los objetos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, mientras que en la dependencia policial continúan las actuaciones para esclarecer el hecho e identificar a los demás involucrados.