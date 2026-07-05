Murió un hombre tras el incendio de una vivienda en Corrientes

Un hombre de 31 años murió este domingo tras el incendio de una vivienda en la localidad correntina de La Cruz, informó la Policía de Corrientes.

El hecho ocurrió durante la mañana en una casa ubicada sobre calle Paso del Rey.

Al llegar al lugar, los policías constataron que un vecino había logrado sacar al hombre del interior de la vivienda antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Sin embargo, pese al auxilio recibido, los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local para la realización de la correspondiente autopsia, que permitirá establecer las causas del deceso.

En tanto, la Policía lleva adelante las actuaciones de rigor para determinar cómo se originó el incendio y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, bajo la intervención de la Justicia competente.