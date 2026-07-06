San Luis del Palmar: hallaron a un perro perdido y lo devolvieron a su familia

La Policía de Corrientes informó este lunes que hallaron un perro perdido y lo devolvieron a su familia en la localidad de San Luis del Palmar.

Se trata de un perro raza Bulldog Francés llamado “Tony”, quien se encontraba deambulando por la vía pública

Tras las averiguaciones correspondientes, la Policía logró dar con la familia del can, concretando el reencuentro en la dependencia policial.

El animal “Tony” fue entregado sano y salvo a sus propietarios.

Desde la fuerza destacaron este tipo de intervenciones, que reflejan no solo el trabajo en materia de prevención y seguridad pública, sino también la vocación de servicio y el compromiso con la comunidad.