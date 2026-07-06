Corrientes: separan a una oficial subayudante vinculada a una banda narco

La Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes dispuso la separación inmediata de sus funciones de una oficial subayudante que fue detenida en el marco de un procedimiento en el que se incautaron más de 37 kilogramos de cocaína.

La medida administrativa fue oficializada por la cúpula de la fuerza provincial, en concordancia con los lineamientos políticos e institucionales impartidos por el Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Seguridad.

Las autoridades policiales detallaron mediante un comunicado oficial que la remoción de la uniformada se aplicó de manera directa bajo la normativa administrativa interna vigente, sin perjuicio de las responsabilidades penales que surjan de la posterior evolución del proceso judicial en los tribunales.

Asimismo, la institución reveló que la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado venía coordinando tareas de inteligencia sobre la banda criminal desde hacía dos meses.

Esa división especializada de la Policía de Corrientes mantenía abierto un legajo de investigación en la Fiscalía Federal de Corrientes. A lo largo de dicho período, los investigadores de la propia fuerza desarrollaron tareas de campo independientes y aportaron elementos probatorios sustanciales que resultaron determinantes para posibilitar el avance de la causa judicial y los posteriores arrestos.

Frente a la gravedad institucional del hecho, la Policía de la Provincia de Corrientes reafirmó públicamente que no habrá tolerancia alguna ante conductas delictivas o desvíos que comprometan la integridad y el decoro de la organización de seguridad.

En el pronunciamiento oficial se remarcó que ningún integrante de la fuerza estará por encima de la legislación ni recibirá un tratamiento diferencial por su condición de funcionario público, garantizando la continuidad de la colaboración con la justicia federal para preservar la confianza de la sociedad.

Meses de investigación, allanamientos y detención

Como resultado de una investigación de más de cuatro meses, secuestraron 37,226 kilogramos de cocaína y detuvieron a dos mujeres integrantes de una peligrosa banda narco criminal luego de siete allanamientos concretados en la ciudad de Corrientes por a División Unidad Operativa Federal Corrientes de la Policía Federal Argentina (PFA).

Una de las detenidas fue una oficial subayudante de la Policía de Corrientes, según afirmaron fuentes vinculadas con la investigación.

Según detallaron, la investigación judicial estuvo bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Corrientes, específicamente del Área de Investigaciones y Litigios de Casos Complejos.