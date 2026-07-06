Ruta 16: se derrumbó un puente peatonal tras ser impactado por un camión

Un puente peatonal ubicado sobre la Ruta Nacional 16, se derrumbó este lunes luego de ser impactado por un camión, según informaron de manera oficial desde la Policía del Chaco.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 25, donde el vehículo impactó contra la estructura y produjo el colapso del mismo.

Efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar para constatar lo ocurrido y realizar las primeras actuaciones.

Por el momento, las autoridades no informaron si el siniestro dejó personas heridas ni dieron a conocer el estado del conductor del camión. Tampoco trascendieron las circunstancias en las que se produjo el impacto que provocó el derrumbe del puente.

Las actuaciones continúan y se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre el hecho y la situación del tránsito en la zona.

Con información de Diario Chaco