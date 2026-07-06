Corrientes: murió un motociclista tras chocar contra una columna de alumbrado

La Policía de Corrientes informó este lunes que murió un hombre de 29 años luego de protagonizar un siniestro vial en la localidad correntina de Santa Lucía.

El hecho ocurrió sobre avenida Italia, donde por causas que aún se investigan, el motociclista perdió el control del rodado y chocó contra una jirafa de alumbrado público.

La víctima, de apellido Godoy, conducía una motocicleta Guerrero Trip 110 cc cuando se produjo el impacto.

Tras el choque, el joven fue auxiliado y trasladado de urgencia al hospital local. Sin embargo, los médicos constataron que ingresó sin signos vitales.

En el lugar trabajó personal policial realizando las pericias correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal de turno, mientras que la Comisaría de Distrito Santa Lucía continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.