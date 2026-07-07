Corrientes: embistió dos patrulleros y huyó en un vehículo buscado por la Justicia

En la tranquila localidad de Yapeyú ocurrió el lunes a la noche un hecho que causó gran conmoción, y que de milagro no acabó en tragedia, cuando el conductor de un automóvil de alta gama se negó a ser identificado, y embistió a un patrullero y una motocicleta de la Comisaría local, para darse a la fuga.



Rato más tarde todo concluyó con el secuestró del BMW que resultó tener un pedido de secuestro activo emitido por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.



El hecho se inició alrededor de las 20, durante un control vehicular de rutina en la calle San Lorenzo cuando intentaron identificar al conductor de este llaamtivo automóvil de alta gama que estaba estacionado.



En ese momento, el chofer puso en marcha el vehículo y aceleró para escapar, embistiendo deliberadamente a un móvil policial y a una motocicleta de la fuerza.





El sospechoso inició una huida a alta velocidad por la avenida El Libertador, continuó su marcha por la Ruta Provincial Nº 122 y empalmó posteriormente con la Ruta Nacional Nº 14, según detallaron en un informe oficial.



Al llegar al acceso al paraje El Remanso, el conductor abandonó el vehículo sobre la calzada y escapó a pie, internándose en una densa zona de monte donde logró perderse.

Adulterado





Al revisar el rodado abandonado, los efectivos policiales constataron que las chapas patentes estaban adulteradas y después, tras verificar los números de chasis y motor, el sistema informático arrojó que el auto tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por autoridades judiciales bonaerenses.



El vehículo fue trasladado a la dependencia policial bajo una orden de secuestro preventivo y el caso quedó a disposición de la Unidad Fiscal en turno para continuar con las diligencias de rigor.