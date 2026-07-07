Fue demorado con un "chupete" para violentar cerraduras de autos en Corrientes

En la madrugada de este martes, sorprendieron a un joven en el barrio La Chola de Corrientes con un "chupete" utilizado comúnmente para violentar las cerraduras de los automóviles con fines delictivos, y varios elementos de cosmética femenina, cuya procedencia no supo justificar.



Fue un operativo conjunto de los efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM V), y la Comisaría Séptima Urbana, quienes demoraron al sospechoso alrededor de las 3, en la intersección de las calles Crespo y Argentina tras ser sorprendido en llamativa actitud frente a un domicilio de la cuadra.





La Policía advirtió que el hombre inspeccionaba el interior de una vivienda, por lo que procedieron a su identificación inmediata.



Al realizarle el palpado preventivo de seguridad, los uniformados hallaron entre sus prendas una herramienta de fabricación casera, compuesta por una llave número 14 modificada y limada en punta, un elemento conocido en el ámbito delictivo como "chupete" y utilizado habitualmente para forzar cerraduras.





Además, transportaba diversos artículos de cosmética y bijouterie de los cuales no pudo justificar su procedencia. Ante las evidencias, el personal policial trasladó al demorado y los elementos secuestrados a la sede de la Comisaría Séptima, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes