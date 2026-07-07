La testigo Y, las naranjas pintonas y el encapuchado en el juicio por Loan

El juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña reanudó este martes con la declaración de tres familiares que fueron testigos de la búsqueda luego del misterio del naranjal de la localidad de 9 de Julio. Pero hubo uno de los participantes de esta audiencia que sobresalió por los detalles que aportó sobre lo que manifestó su hija, una de las niñas que vio por última vez al nene cuyo paradero es un misterio desde el 13 de junio de 2024.

Y.N. es una de las primas de Loan que el día de los hechos estuvo en el naranjal que se encuentra en el campo lindero a la casa de la abuela Catalina. Su papá es Diego “Huevo” Peña, primo del niño, y declaró ante el Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio.

“Mi hija me dijo que como estaba jugando le llevaron a Loan”, sostuvo Peña en su primera declaración, en agosto de 2024, una cita textual que este martes ratificó.

Asimismo, señaló que su hija, “me dijo que estaba asustada por lo que le pasó a Loan” y que la niña le relató que “desapareció de un momento a otro; ella le llamaba y él no le contestaba” en el sitio donde fue visto por última vez.

“En ese tiempo andaba mal, veía un auto desconocido y se ponía mal. Se puso como nerviosa, tenía miedo de que de un día para otro la lleven también a ella”, subrayó el joven.

Y al mismo tiempo aportó dudas sobre la veracidad del hallazgo del botín de Loan, un episodio que complica a Laudelina Peña y al excomisario Walter Maciel.

“Vi por la foto el botín y pensé que imposible, por el pastizal, yo fui a ver y no pude llegar”, manifestó.

Huevo Peña es, además, pareja de Camila Núñez, una de las mujeres que participó del almuerzo en lo de la abuela Catalina y que días después del episodio y del torbellino que sobrevino con la búsqueda, se alojó por influencia de los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy en el hotel del pueblo.

Allí fue de visita Diego Peña con el objetivo de ver a su hija, relató. En esa ocasión hizo un asado y ante el tribunal indicó que los integrantes de este elenco de foráneos que irrumpieron en la escena, le habían hecho obsequios a la niña.

“Le regalaron figuritas y cosas para que le refresque la memoria”, indicó el primo de Loan ante jueces, fiscales y abogados.

Ese punto se paró como otro ladrillo en edificación de la estrategia de quienes acusan, fiscales y querellantes. Es que, en sus hipótesis, los supuestos miembros de la Fundación Dupuy influenciaron en las declaraciones de los niños y niñas que fueron testigos del hecho.

Y en ese sentido adquiere un rol protagónico la participación de un psicólogo, Esteban Rossi Colombo, entre otros.

Naranjas pintonas

Un punto polémico en la declaración de Diego Peña fue cuando debió responder por las naranjas. Las de la casa de su abuela tanto como las silvestres, donde fueron los niños y a donde el rastro de Loan fue perdido.

De acuerdo con su versión, a pocos metros de la mesa familiar en lo de Catalina, precisamente donde todo el grupo de comensales almorzó ese día, hay plantas de naranjas y de mandarinas. Las hay agrias pero también dulces.

Entonces, ¿por qué no se sirvieron de esos árboles y fueron hasta el naranjal distante muchos metros más y adentro de un monte?

Para sanear esa duda es que se le consultó a Mariano, hombre que se crió en esa casa con su abuela y Laudelina, si en junio las frutas de los cítricos de Catalina están maduros para ser consumidos.

“Están pintonas”, respondió, a lo que debió añadir una aclaración: es cuando no están totalmente maduras y las cáscaras tienen partes verdes aún.

Por eso el fiscal Schaefer consultó apelando a la lógica. Si a esa altura del año una mandarina y una naranja ubicada a pocos metros de la mesa del almuerzo no está madura al 100%, por qué sí lo estaría una del monte a una distancia que para ser recorrida demanda “seis o siete minutos” en promedio, para un adulto, según testimonió Huevo Peña.

El defensor de Antonio Benítez, Enzo Di Tella se paró en frente de esa pregunta e intentó bloquearla, pues sostuvo con diversos elementos que no hacía al objeto procesal, entre otras cuestiones.

El entuerto fue intenso, a tal punto que el presidente del tribunal debió frenar la audiencia y llamar a un cuarto intermedio.

Testigos de la búsqueda y el “encapuchado”

Antes de Diego Peña, declaró un tío materno de Loan, Miguel Angel Noguera, quien se desempeña como capataz en un campo ganadero de la zona y concurrió el mismo jueves 13 de junio a la tarde al paraje Algarrobal para participar de la búsqueda del nene. Se había enterado que se perdió por un estado de Whatsapp de María Luisa Noguera, la mamá.

Miguel Noguera se dirigió junto a otro hermano en una camioneta prestada al lugar y en el camino los sorprendió encontrar a Antonio Benítez, quien salió del domicilio de una familia de apellido Núñez. El propio marido de Laudelina les pidió que lo acerquen a otro sitio para seguir los rastrillajes. Pero hasta ahora nadie pudo identificar quién era el joven que lo acompañaba y que fue individualizado por tener puesto un buzo con capucha blanca colocada.

Hasta ahora quienes lo vieron lo llamaron “un encapuchado”.

El último turno de la mañana fue para el testigo Roque Valeriano Noguera, otro tío de Loan ya que es primo de su madre. Según dijo, montado en un caballo al día siguiente de la desaparición, vio huellas e incluso huellas de pies descalzos, en un sector de barro dentro de un monte.

La fiscalía apuntó sus preguntas a conocer si se trata de un lugar accesible. “Fue en pleno monte”, dijo. Maciel fue mencionado en ese momento.

Es que a la hora del hallazgo recién se apersonó al lugar el comisario, quien llegó con cinco uniformados más para continuar la búsqueda, sin preservar el sitio. Quien pidió que no toquen las marcas fue el policía retirado Amado Méndez, a quien aún cubre un manto de sospechas por su desempeño en este caso y su cercanía con el ex jefe policial del pueblo.