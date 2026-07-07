Demoraron a dos hombres que circulaban en una moto robada en Corrientes

Este martes al mediodía, demoraron a dos jóvenes, en las inmediaciones del Parque Mitre de la ciudad de Corrientes, quienes se movilizaban en una motocicleta robada.



Fue un operativo realizado por personal de la Dirección de Investigación Criminal que demoró a los ocupantes de una Honda Wave de color negro que registraba pedido de secuestro activo por robo calificado, denunciado el pasado mes de abril ante la Comisaría Octava Urbana.



Según detallaron, mientras realizaban recorridas de prevención por la zona céntrica divisaron a los sospsechosos a bordo de una motocicleta que presentaba características similares a una denunciada como sustraída.



Al interceptar la marcha del rodado para su correspondiente identificación, los ocupantes manifestaron ser los ciudadanos Juan E.V. y Matías A.V., quienes exhibieron la documentación pertinente.



Si bien los números de motor y cuadro coincidían con las acreditaciones presentadas, la consulta posterior con la base de datos local reveló la irregularidad legal del vehículo. Según fuentes policiales, sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente desde el pasado mes de abril, solicitado por la Comisaría Octava, del barrio Laguna Seca, en el marco de una causa por robo calificado.



Ante este hallazgo, se dispuso el traslado inmediato de ambos sospechosos y la incautación del vehículo a la dependencia policial. Interviene en el caso la fiscalía en turno que ordenó el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes bajo la carátula de receptación de elementos de dudosa procedencia.