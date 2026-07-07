Juicio por Loan: Maciel no tiene agua caliente y se quiere cambiar de pabellón

Walter Adrián Maciel, el comisario de 9 de Julio detenido en el marco del juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña, quiere que lo cambien de pabellón en la cárcel federal de Resistencia donde permanece mientras se realiza el debate. Y arremetió con una queja: no hay agua caliente. Sin embargo, el Presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, le dio un revés a su pretensión.

A través de su defensor, el abogado Richard Vallejos, el comisario Maciel planteó la semana pasada que pretendía modificaciones en las condiciones de su prisión preventiva.

Aunque hasta el inicio del debate permanecía en el penal de Marcos Paz, durante el proceso para esclarecer la sustracción de Loan fue trasladado a la Unidad Penal 7 de Resistencia, debido a una cuestión de proximidad con el tribunal.

Pero lo soportó dos semanas y pidió un cambio. Vallejos planteó el pedido de cambio de pabellón y un reclamo por la temperatura de las duchas.

“El lugar y las condiciones de detención siguen sin cambios, no se le ha trasladado al pabellón de fuerzas”, reclamó Vallejos al reiterar el pedido para que se arbitren medidas y el expolicía pueda ser llevado a un sector destinado a detenidos que formaron parte de organismos de seguridad.

Ceroleni le respondió tajante: “¿Usted está hablando por ´dice qué´ o usted vio?”

“Estuve hablando en forma directa con el director de la cárcel U7 y me aclaró perfectamente cómo están las cosas: agua caliente hay y el tema del trámite de cambio de pabellón, por ahora, no va a poder ser”, contestó el presidente del tribunal.

Y siguió: “Si esa respuesta no le satisface haga después usted todos los planteos que considere necesario, nosotros los vamos a resolver y los vamos a canalizar por los carriles normales”.

El planteo quedó trunco y el juicio entró en un paréntesis ya que el fiscal Carlos Schaefer le solicitó al estrado que ese tipo de pedidos sean presentados y considerados por otra vía, dado que -dijo- se está "obstruyendo el avance del proceso".

Es que minutos antes el defensor oficial Enzo Di Tella había planteado la necesidad de una respuesta al imputado Antonio Benítez, quien reclama revincularse con sus hijos.

Tampoco hubo una devolución sobre el pedido y la audiencia siguió. Luego pasaría a declarar el tercer testigo citado para la jornada en el Escuadrón 48 de Gendarmería, Roque Valeriano Noguera.