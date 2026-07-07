Tenía antecedentes judiciales y circulaba en un vehículo sin papeles en Corrientes

Un hombre fue demorado este martes a la mañana en Paso de la Patria, en el marco de recorridas en prevención de ilícitos al comprobar que circulaba en un automóvil sin ningún tipo de decumentación y además, tenía antecedentes policiales.



Efectivos de la Dirección de Investigación Criminal, de la Unidad Regional I, en colaboración con la Comisaría Distrito Primera de Paso de la Patria, secuestraron un automóvil y demoraron de un hombre mayor de edad.



El operativo se llevó a cabo en la intersección de las avenidas Prefectura y Rioja de la villa turística, cuando divisaron un Ford Escort conducido por el sospechoso y al demorarlo, constataron que el chofer carecía por completo de las documentaciones obligatorias para circular y no pudo justificar de manera legal la propiedad ni la procedencia del vehículo.



Ante esta situación, el personal policial procedió a verificar los datos filiatorios del individuo a través del sistema de seguridad y las primeras averiguaciones en la base de datos arrojaron que el sujeto registraba antecedentes policiales previos, motivo por el cual se dispuso su inmediata demora preventiva y el secuestro del automotor, quedando ambos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes