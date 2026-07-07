Secuestraron en Corrientes un auto robado en Buenos Aires

Un auto robado en Buenos Aires fue incautado por la Policía de Corrientes durante un operativo de prevención. El procedimiento fue realizado por la Dirección de Investigación Criminal.

Durante las recorridas de prevención, los policías detectaron el Toyota Etios que circulaba con una patente irregular, por lo que fue demorado y trasladado para realizar las verificaciones correspondientes.

Durante los peritajes, los investigadores determinaron que el número de motor no coincidía con el dominio colocado. Fue con esa información que se pudo establecer que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por una causa de robo.

La solicitud había sido emitida por la Policía Federal Argentina, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 9 de La Plata, correspondiente a Villa Elisa.