Corrientes: cuál era el rol de la mujer policía en la banda narco

Luego de la investigación de cuatro meses que permitió desarticular una banda narco, se conoció el rol que habría tenido una de las detenidas, quien fue separada de su cargo como oficial subayudante de la Policía. Según los investigadores, la mujer habría utilizado su función para facilitar el traslado de droga desde Chaco hacia Corrientes.

De acuerdo al informe oficial, la detenida habría desempeñado un "rol relevante dentro de la organización criminal". Y es que, desde su función en la Policía provincial, presuntamente colaboró para facilitar el traslado de drogas desde Chaco hacia Corrientes, a través del puente General Manuel Belgrano.

La investigación y las detenciones

La investigación de la Policía Federal permitió reconstruir que la banda tenía distintos roles vinculados al transporte y la comercialización de cocaína en la capital correntina. Durante estos meses, a través de tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas, también se identificaron los lugares que eran utilizados por el grupo como puntos para desarrollar sus actividades.

El caso comenzó en enero de este año, y con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Corrientes ordenó siete allanamientos en distintos puntos de la ciudad. En esos procedimientos fueron detenidas dos mujeres y secuestrados más de 37 kilos de cocaína.

La investigación fue realizada por la División Unidad Operativa Corrientes de la Policía Federal Argentina, a partir de una intervención del Área de Investigaciones y Litigios de Casos Complejos, a cargo de la fiscal Tamara Pourcel.