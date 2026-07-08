Faena clandestina: hallaron armas en una carnicería de Corrientes

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica de San Roque allanaron una carnicería rural en el barrio Mantillita, donde incautaron armas de fuego vinculadas a una investigación por abigeato, iniciada a partir de la denuncia de un productor de la zona.

La intervención c





Las pistas recabadas por el personal policial condujeron directamente hasta una vivienda particular que funcionaba como comercio de productos cárnicos y con las pruebas obtenidas, la Fiscalía Rural y Ambiental autorizó el registro inmediato del inmueble señalado.



Durante el operativo, secuestraron una escopeta calibre 16 y un rifle de aire comprimido modificado para efectuar disparos con municiones calibre 22.



Todos los elementos incautados quedaron bajo custodia judicial, mientras las autoridades continúan con las tareas de investigación para identificar y detener a los responsables del delito.