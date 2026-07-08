Esquina: imputaron al chofer de una maquina vial por un fatal accidente

A un mes del trágico choque, ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 12, cerca de Esquina imputaron por "homicidio culposo agravado en concurso con lesiones graves culposas", al conductor de una retroexcavadora municipal, contra la cual impactó el Toyota Corolla conducido por el fallecido Alejandro Javier Gauna.



En tal sentido, se celebró en la Oficina Judicial de Esquina, una audiencia de formulación de imputación contra Cirilo Almirón. Su abogado defensor Fernando Ranaletti dijo al portal Actualidad Esquina que "comenzó técnicamente el proceso penal para Almirón. Se le comunicó la imputación y quedó sujeto a las disposiciones del Ministerio Público Fiscal".



Describió que su cliente seguirá en libertad ya que compareció voluntariamente al primer llamado de la Justicia y que por el momento no existen medidas restrictivas en su contra.



Explicó además que "entendemos que todavía resta incorporar evidencia", por lo cual consideró que no era momento para que Almirón preste declaración.



"El fiscal debe construir una teoría del caso respaldada por evidencia. Para eso intervienen peritos, policías, médicos y otros organismos que aportan informes. una vez reunido ese material, se formularizará la imputación", sostuvo.



La defensa no cuestiona la calificación, pero sí la responsabilidad.



En otro orden de cosas, aún no se han presentado los avales que se comprometió en facilitar la familia del chofer fallecido ante la Fiscalía para justificar el origen de los $182.920.000 en efectivo, hallados en el interior del automóvil siniestrado.



Cabe señalar que el fatal siniestro ocurrió el 8 de junio a la altura del kilómetro 691 de la Ruta 12, donde un Toyota Corolla impactó de lleno contra la parte trasera de una máquina vial que avanzaba en la misma dirección.