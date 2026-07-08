Controversia en el juicio por Loan: denunciaron burlas y hubo un fuerte descargo

La Fiscalía Federal que interviene en el juicio por Loan Danilo Peña, a cargo de Carlos Schaefer, planteó en el juicio ante el Tribunal Federal la necesidad de un "llamado de atención" al defensor oficial Enzo Di Tella, que representa al acusado Antonio Benítez, luego de conocerse que habría realizado gestos durante la audiencia del miércoles último

Durante el debate este miércoles, Schaefer le pidió al presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, que haga "un llamado de atención" a Di Tella, luego de conocerse que el martes había realizado gestos "de burla", indicó el ministerio público fiscal.

En su planteo, el Schaefer sostuvo que no se pueden tolerar expresiones que traspongan el normal desempeño durante un proceso como el que se lleva a adelante por el esclarecimiento del caso Loan y que representa -junto a la fiscal Tamara Pourcel- a un "equipo de fiscales".

Asimismo, en declaraciones a la prensa, reiteró la manifestación.

"No voy a tolerar ninguna falta de respeto, sobre todo. A mí no tanto, pero, sobre todo, al equipo de fiscales haciéndonos señas, muecas, una cosa que nunca lo viví. Y sobre todo de un defensor oficial, que es el presidente de la Asociación de Magistrados de Corrientes, o sea, representa a todos los magistrados de Corrientes, y la verdad que me llama la atención su actitud", sostuvo el funcioncionario en el canala NG Federal.

También expresó que existieron manifestaciones "en las redes" y recordó que ha sido "defensor oficial y esto es una cosa intolerable; que nos haga señas y muecas como burlándose de nosotros".

"Lo vieron todos los los fiscales que trabajan conmigo, lo vieron los medios, algunos incluso lo publicaron", dijo y subrayó: "Si él tiene algo con nosotros, la verdad que yo desconozco, pero yo hago mi trabajo".

Comunicado de la familia de Loan

Por su parte, el medio Corrientes en el Aire dio a conocer que la familia del niño emitió un comunicado a través de sus abogados querellantes, Belén Russo Cornara y Alejandro Vecchi, en el que se hizo eco de las expresiones vertidas en el juicio y envió un escrito al Tribunal planteando la necesidad de que se apliquen "medidas que estime pertinentes para asegurar el respeto recíproco".

A continuación el escrito de los querellantes.

Los padres y hermanos de Loan Danilo Peña, por intermedio de esta querella, vienen a poner en conocimiento del Tribunal y a dejar expresa reserva respecto de determinadas manifestaciones, expresiones, gestualidades y actitudes exteriorizadas durante el desarrollo del debate oral por el Sr. Defensor Oficial Dr. Enzo Di Tella, en ejercicio de la defensa técnica del imputado Bernardino Antonio Benítez, las cuales, a criterio de esta parte, habrían excedido el marco de la legítima vehemencia propia de la litigación adversarial y podrían resultar incompatibles con el trato digno, respetuoso y libre de intimidaciones o revictimizaciones que el ordenamiento jurídico nacional e internacional garantiza a las víctimas del delito.

Particular preocupación generan aquellas conductas y expresiones que, según la percepción de esta parte y de los familiares presentes en las audiencias, habrían estado dirigidas tanto hacia las víctimas y sus representantes como hacia los integrantes del Ministerio Público Fiscal, Dres. Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, quienes ejercen funciones constitucionales vinculadas a la promoción de la acción penal pública y a la preservación de la legalidad del proceso.



La firmeza y amplitud del derecho de defensa constituyen pilares esenciales del sistema acusatorio y del debido proceso. Sin embargo, ninguna estrategia defensiva ni modalidad de litigación puede justificar comportamientos que eventualmente impliquen afectaciones a la dignidad de las víctimas, manifestaciones intimidatorias, expresiones agraviantes o conductas incompatibles con el respeto institucional, el decoro profesional y la serenidad que deben regir el desarrollo de un juicio oral de semejante trascendencia institucional y humana.

Por ello, y a fin de preservar adecuadamente los derechos reconocidos por la Ley 27.372, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de protección de víctimas incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, esta parte solicita al Tribunal que, en ejercicio de sus facultades ordenatorias y disciplinarias, adopte las medidas que estime pertinentes para asegurar el respeto recíproco, la adecuada protección de las víctimas y el normal desenvolvimiento del debate oral.



