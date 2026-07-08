Gobernador Virasoro: un hombre fue detenido por abigeato tras un allanamiento

La investigación por la faena clandestina de un búfalo derivó en el allanamiento a una casa de la ciudad de Gobernador Virasoro, donde detuvieron a un hombre con frondoso prontuario delictivo, en un operativo concretado por efectivos de la Policía Rural y Ecológica.



Durante el registro del inmueble se incautaron más de 40 kilogramos de carne de procedencia ilícita y diversas herramientas utilizadas para el procesamiento ganadero ilegal.



Las actuaciones judiciales se iniciaron a partir de una denuncia formulada por el hallazgo de restos de un animal bubalino faenado en un establecimiento de Colonia San Justo.





Según advirtieron, baqueanos de la fuerza realizaron un seguimiento de rastros y huellas en el terreno que permitió localizar la vivienda del principal sospechoso identificado como Héctor Fabián I. alias "Gorila".



En el operativo, secuestraron cuchillos con manchas hemáticas, una moledora de carne, una linterna de caza y los cortes cárnicos mencionados.



Advirtieron que el hombre no se encontraba en el lugar del allanamiento, pero desplegaron tareas de vigilancia encubierta que determinaron su paradero en un hotel de la zona céntrica de la ciudad tras lo cual se concretó su aprehensión en la vía pública.



Aseguran que el sospechoso opuso una férrea resistencia contra el personal policial.





La Fiscalía Rural interviniente informó que el detenido ya presentaba una orden de captura activa por otra causa judicial, además de registrar antecedentes penales por abigeato y violencia de género.



Actualmente se indaga su presunta participación en una organización delictiva local orientada al robo de ganado, la cual estaría integrada por otro individuo ya identificado, quien cumple prisión preventiva desde hace semanas.



