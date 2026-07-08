Demoran a un joven con un arma de fabricación casera en Corrientes

Efectivos de la Comisaría 14ª Urbana demoraron a un joven de 20 años que merodeaba armado por la vía pública, en un procedimiento concretado durante la noche del martes, en la intersección de las calles Moratín y Conte, del barrio Doctor Montaña.



La Policía demoró al sospechoso por provocar disturbios y amedrentando a los residentes de la zona, según advirtieron.



Al advertir la presencia del móvil policial, el sospechoso -identificado como Diego Armando G., alias "Dieguito"- intentó ocultar de manera urgente un elemento entre sus prendas de vestir y ante esta conducta evasiva, los uniformados procedieron a interceptarlo de inmediato de forma preventiva.





Durante el palpado de seguridad, el personal policial halló y secuestró un destornillador modificado con una longitud de 18 centímetros, presumiblemente utilizado como arma blanca (chuzas). Con el elemento punzante, el joven fue trasladado a la dependencia policial de manera limpia para iniciar las actuaciones legales por infracción al Decreto Ley Nº 124/01.