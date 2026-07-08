Un motociclista está grave tras un choque con un auto en Virasoro

La Policía de Corrientes informó este miércoles que un joven de 19 años resultó con lesiones graves tras protagonizar un siniestro vial en la localidad correntina de Virasoro.

El siniestro ocurrió sobre calles Robert Sunsthein y Primera Junta, y tuvo como protagonista a un Chevrolet Aveo, conducido por una mujer de 62 años, y una motocicleta Honda, guiada por un joven de 19 años.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue auxiliado y trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos determinaron que presentaba lesiones de carácter grave.

En el lugar del hecho se realizaron las pericias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal de turno, mientras que la comisaría jurisdiccional continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.