Corrientes: un policía se quebró una pierna durante una persecución

Un oficial de la Policía de Corrientes sufrió una fractura tras protagonizar una persecución el martes en el barrio Galvan de ciudad capital, durante los festejos tras el partido de la Selección Argentina.

El hecho inció cuando efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) iniciaron el seguimiento de un joven que se desplazaba a alta velocidad en una motocicleta, evadiendo los controles. El operativo de persecución se extendió desde la Costanera Sur hasta la zona del Caridi, en el barrio Galván.

Pero todo terminó en la intersección de la avenida Jorge Romero y el Pasaje Morgan, donde uniformado perdió impactó de lleno con su motocicleta contra el rodado del sospechoso.

Producto del choque, el agente sufrió una fractura en su pierna izquierda, específicamente a la altura del tobillo, en tanto que un segundo efectivo, que participaba de la persecusión, resultó con diversas excoriaciones y lesiones leves.

El sospechoso fue detenido por los refuerzos que se presentaron rápidamente al lugar de los hechos, mientras que en una camioneta policial se procedió al traslado del agente herido hacia el hospital local.

A raíz del episodio, la Jefatura de Policía inició de oficio una causa judicial caratulada como presunto atentado y resistencia a la autoridad contra el conductor demorado.

El hecho quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales, donde se ve al sospechoso tendido en el suelo siendo reducido por los agentes, en tanto que otra pieza audiovisual muestra como el efectivo herido es trasladado por sus compañeros hasta la camioneta.

Disturbios bajo el puente Belgrano: botellazos, pedradas y demorados

Mientras esto ocurría en el barrio Galvan, se registraron incidentes en el cruce de la avenida 3 de Abril y la Costanera General San Martín, en la zona baja del puente General Manuel Belgrano.

En ese sector, donde se habían concentrado cientos de personas para celebrar la victoria futbolística, la situación se desbordó por completo y derivó en disturbios urbanos.

Grupos de civiles comenzaron a agredir a las guardias de prevención arrojando botellas de vidrio y piedras contra los móviles y el personal. Ante la agresión, las dotaciones debieron intervenir para dispersar a los revoltosos, logrando restablecer el orden tras registrar al menos tres personas demoradas, quienes fueron trasladadas a las comisarías jurisdiccionales.