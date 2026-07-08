Corrientes: una menor resultó gravemente herida tras caer de una motocicleta

La Policía de Corrientes informó que el martes ocurrió un accidente vial en la ciudad capital, donde una menor de edad sufrió graves lesiones tras el despiste de la motocicleta que abordaba.

El hecho se produjo pasadas las 15 del martes, en el marco de los festejos por la victoria de la Selección Argentina, en el sector de la avenida Costanera General San Martín, puntualmente entre las calles San Luis y Tucumán.

Por causas y circunstancias que aún se investigan, una motocicleta marca Gilera Smash protagonizó un violento despiste.

Según las primeras informaciones el rodado era guiado por una persona mayor de edad, quien transportaba a una menor en calidad de acompañante.

Por otro lado, trascendió que la menor llevaba atada al cuello una bandera de Argentina, la cual se enganchó en la rueda trasera, provocando la caída.

Tras desestabilizarse el rodado, ambos ocupantes perdieron el equilibrio y golpearon de lleno contra la cinta asfáltica. Testigos ocasionales y transeúntes presentes en el lugar, auxiliaron a las víctimas en los primeros minutos.

Traslado de urgencia al Pediátrico y diligencias fiscales

La niña sufrió graves lesiones tras el despiste, por lo que fue inmediatamente trasladada hacia el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

Una vez en el centro de salud, los médicos de guardia confirmaron el grave estado de la menor.

En el lugar de los hechos los efectivos de la Comisaría I Urbana realizaron el desvío vehicular para resguardar la escena. Asimismo, la Unidad Fiscal en turno realizó las diligencias de rigor y se iniciaron las actuaciones administrativas para establecer el motivó del incidente.