Corrientes: murió una joven de 19 años tras el incendio de una casa en San Roque

Una joven de 19 años murió este martes a la madrugada durante el incendio de una casa en la localidad correntina de San Roque. El hecho ocurrió sobre la calle Benjamín Virasoro al 800 y las causas son investigadas por la Policía.

De acuerdo con la información oficial, el incendio fue reportado alrededor de las 4.30 y, al llegar al lugar, los policías intervinieron junto a los Bomberos Voluntarios para controlar el fuego.

Una vez extinguido el incendio, los rescatistas ingresaron a la casa y encontraron el cuerpo sin vida de la joven. En consecuencia, la Fiscalía de Investigación dio lugar a un equipo especializado para llevar adelante las pericias que permitan establecer cómo se inició el fuego y en qué circunstancias ocurrió el hecho.

Mientras avanzan las acciones judiciales y los trabajos periciales, la comisaría de San Roque también continúa con la investigación correspondiente para esclarecer el caso.