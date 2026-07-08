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INVESTIGACIÓN

Corrientes: murió una joven de 19 años tras el incendio de una casa en San Roque

La Justicia busca determinar cómo se originó el fuego.

Por El Litoral

Miércoles, 08 de julio de 2026 a las 09:26
Foto ilustrativa.

Una joven de 19 años murió este martes a la madrugada durante el incendio de una casa en la localidad correntina de San Roque. El hecho ocurrió sobre la calle Benjamín Virasoro al 800 y las causas son investigadas por la Policía.

De acuerdo con la información oficial, el incendio fue reportado alrededor de las 4.30 y, al llegar al lugar, los policías intervinieron junto a los Bomberos Voluntarios para controlar el fuego.

Una vez extinguido el incendio, los rescatistas ingresaron a la casa y encontraron el cuerpo sin vida de la joven. En consecuencia, la Fiscalía de Investigación dio lugar a un equipo especializado para llevar adelante las pericias que permitan establecer cómo se inició el fuego y en qué circunstancias ocurrió el hecho.

Mientras avanzan las acciones judiciales y los trabajos periciales, la comisaría de San Roque también continúa con la investigación correspondiente para esclarecer el caso.

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