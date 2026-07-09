Robaron una moto frente una capilla de Corrientes y fue hallada abandonada en un baldío

La noche del miércoles robaron una motocicleta frente a la parroquia Santa Catalina, lindera al Colegio Santísimo Sacramento del barrio Doctor Montaña, la cual fue recuperada ratos más tarde en un baldío cercano.



Seún relataron, el rodado fue hallado con el tambor violentado en un descampado de la misma barriada donde los efectivos llegaron ante la alerta de los vecinos.



El hecho se inició el miércoles a las 19:40, cuando el portero del establecimiento escolar, Horacio Raúl E. (57), denunció ante la Comisaría 14° Urbana que le habían robado una Motomel Blitz 110 cc.



La moto estaba estacionada por calle Florencio Varela al 5.700 con la traba de manubrio colocada, momento en que un feligrés de la iglesia Santa Catalina le advirtió sobre el robo, según se informó.





De inmediato, dos móviles policiales se desplegaron en la zona de calle Bartolomé Hidalgo, donde vecinos del lugar alertaron que dos hombres habían dejado un vehículo abandonado en un baldío para luego huir hacia el asentamiento del Barrio Dr. Montaña.



Ante esto, se coordinó un operativo cerrojo junto a la red interna de emergencia y el rastrillaje por las inmediaciones permitió hallar la motocicleta oculta en un descampado cercano a las viviendas en construcción del Invico, el cual fue secuestrado preventivamente y trasladado a la comisaría, donde se constató que tenía el tambor de ignición violentado y carecía de llave.

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 4 (Ufic N° 4), bajo la carátula judicial de "Robo Calamitoso".