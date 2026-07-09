Revocaron la prisión domiciliaria a un hombre acusado de un homicidio en Corrientes

En Goya, la Justicia revocó el arresto domiciliario de Diego Fidel Ávalos, alias "Morci", y ordenó su traslado inmediato a prisión luego de la difusión de videos que probarían la salida del domicilio donde debería permanecer en reclusión.



Cabe señalar que esta persona está imputada en el homicidio de Raúl Martínez (33), ocurrido el pasado 24 de mayo en inmediaciones de calle República del Líbano y cortada Timbó, del barrio San Ramón de Goya.



Aseguran que a partir de la revocación, “Morci” permanecerá alojado en la Unidad Penal Nº 8 del Servicio Penitenciario, según detalló el periodista Juan Cruz Velásquez.



La decisión modifica la situación procesal de Ávalos, quien cumplía arresto domiciliario desde el 24 de mayo por disposición judicial acusado del homicidio de Martínez.



La revocación de ese beneficio se produjo luego de que tomaran estado público los videos que lo mostrarían incumpliendo la medida de coerción.



El hecho había causado gran conmoción ya que, según testigos, se habría tratado de un ajuste de cuenta iniciada con una pelea entre ambos partícipes que se desató durante una fría madrugada de viernes.



Cuando llegaron los efectivos de la Comisaría Cuarta, alertados por los vecinos, encontraron a la víctima ya sin vida, con una letal herida cortante en el tórax rodeada de abundante sangre.



Posteriormente el médico policial confirmó el deceso de esta persona.



Además, testigos habrían identificado al presunto autor que se había dado a la fuga.



En recorridas por la zona, el patrullero localizó y demoró al principal sospechoso, identificado como Diego "Morci" Ávalos el cual aún conservaba el arma blanca con el cual habría cometido el homicidio ratos antes.





