Corrientes: un concejal embistió a una funcionaria de la Municipalidad de Mercedes

En cercanías del cementerio de la ciudad de Mercedes, un automóvil embistió en la tarde del miércoles a una motocicleta en la intersección de la Ruta Nacional 123 y avenida Pellegrini, tras lo cual una mujer terminó con graves lesiones, internada en el hospital “Las Mercedes”.



Fuentes policiales indicaron que los protagonistas fueron un Peugeot 307, conducido por Cesar Donaldo Bares (51) concejal de la fronteriza ciudad de Paso de los Libres.



Por causas que tratan de establecerse embitió a una motocicleta de 110 c.c. en la cual circulaba Ramona Beatriz Maidana (34), encargada encargada del Área de Viviendas del Municipio local, según confirmaron desde el portal Tu Mercedes, que se trasladó hasta el escenario del siniestro vial, que de milagro no acabó en tragedia.



Según se supo, la funcionaria al momento del choque se trasladaba hacia el cementerio para verificar el avance de las obras que viene realizando la Comuna.



La joven lesionada fue llevada de urgencia en ambulancia hasta el centro de salud, donde los médicos que la asistieron determinaron que sufrió fracturas de tibia y peroné, producto del impacto.



En tanto que el concejal libreño resultó ileso, aunque quedó sujeto a las disposiciones de la Fiscalía en turno que tomó intervención a trvés de las actuaciones de la Comisaría Tercera, por razones de jurisdicción.



Aguardan el resultado de las pericias en accidentología y mecánicas.