Hallaron una moto robada horas antes, en un barrio ribereño de Corrientes

La Dirección de Investigación Criminal (D.I.C.) recuperó en el Barrio Pujol de la Capital correntina, una motocicleta robada horas antes. El vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde hacía solo 48 horas, según detallaron.



Los efectivos realizaban tareas operativas y recorridas preventivas en la zona cuando divisaron la moto y al proceder a su fiscalización y verificar los datos con la base local, el sistema informático confirmó que registraba una denuncia por robo.



El ilícito original había ocurrido el pasado martes 7 de julio en la jurisdicción de la Comisaría Quinta Urbana. Según aclararon durante el procedimiento en el lugar no se registraron personas detenidas.



Finalmente, el rodado fue puesto a resguardo policial y remitido a la seccional correspondiente, donde se continuará con los trámites de rigor para proceder a la entrega de la motocicleta a su legítimo dueño.