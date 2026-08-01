Allanaron una vivienda en Corrientes y secuestraron cocaína, celulares y dinero

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron cocaína, dinero en efectivo y otros elementos tras un allanamiento que se realizó en la capital correntina.

Durante el operativo, los policías incautaron nueve dosis, una piedra y un trozo de una sustancia blanquecina que, tras el correspondiente test orientativo, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Además, secuestraron dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y recortes de nylon utilizados presuntamente para el fraccionamiento de la droga.

Según informó la fuerza, el aforo total de los elementos secuestrados asciende a 4.029.480 pesos.

Como parte del procedimiento, dos personas fueron identificadas y puestas a disposición de la Justicia, mientras que todos los elementos incautados fueron trasladados a la sede de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, donde continúan las actuaciones correspondientes.