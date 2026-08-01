Violento choque en Corrientes: un auto se incrustó contra un local y atropelló a un hombre

Un impactante siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado en la localidad correntina de Mercedes, donde un auto perdió el control y terminó incrustado contra un local ubicado en inmediaciones de la ex estación de tren.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y en el mismo se observa cómo el vehículo pierde el control e impacta de lleno contra un sector donde había mesas y sillas instaladas sobre la vereda, aparentemente pertenecientes a un bar o comercio.

Como consecuencia del violento choque, un hombre que se encontraba en ese lugar también fue embestido por el automóvil, mientras las sillas y otros elementos salen despedidos por la fuerza del impacto.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni el estado de salud de la persona alcanzada por el vehículo.

Tras el siniestro, efectivos policiales acudieron al lugar e iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho y determinar cómo se produjo el impacto.