Curuzú Cuatiá: detuvieron a cinco personas tras el millonario robo a una mujer de 80 años

La Policía de Corrientes realizó una serie de allanamientos en Curuzú Cuatiá por el millonario robo que sufrido una mujer de 80 años y logró demorar a cinco personas, además de secuestrar dinero, joyas, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició tras el robo ocurrido el 29 de julio en una vivienda ubicada sobre avenida España al 200, donde la víctima, una jubilada que vive sola, fue sorprendida por delincuentes que ingresaron al domicilio tras escalar el muro del patio trasero.

De acuerdo con el relato de la damnificada, dos hombres irrumpieron en la casa y se apoderaron de una importante suma de dólares, varios millones de pesos y joyas de oro, para luego darse a la fuga.

Tras la denuncia, tomó intervención el fiscal Oscar Cañete, quien ordenó las primeras diligencias. Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes y se sumó a la investigación la División de Investigación Criminal, que junto con efectivos de la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá analizó cámaras de seguridad y recolectó testimonios para identificar a los presuntos responsables.

Como resultado de esas tareas, la Justicia libró varias órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas en distintos domicilios de la ciudad.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 13 teléfonos celulares, 2.050.000 pesos en efectivo, 40 joyas, un reloj, seis cucharas, una motocicleta Honda Tornado 250 cc, una tablet y diversos elementos relacionados con armas de fuego, entre ellos un cargador de fusil FAL, cartuchos y vainas de distintos calibres.

Además, fueron demoradas cinco personas, dos mujeres y tres hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia por su presunta vinculación con el robo.

Los investigadores continúan con las actuaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y recuperar el resto del dinero y los objetos sustraídos durante el millonario asalto.