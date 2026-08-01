Buscan a un hombre de 33 años que desapareció en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron la búsqueda de un hombre de 33 años que está desaparecido en la capital correntina.

Se trata de Emilio José Barrios, de 33 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de julio.

Según la descripción difundida por la fuerza, Barrios es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello corto de color negro y como seña particular posee un lunar en el pómulo derecho.

Al momento de su desaparición vestía una remera negra, bermuda de jean azul y zapatillas celestes.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, la Policía pidió a la población que cualquier información que pueda contribuir a localizarlo sea comunicada de inmediato a la Comisaría Octava Urbana, al teléfono 3794-505156, o a la dependencia policial más cercana.

También se pueden aportar datos a través del Sistema Integral de Seguridad (SIS) llamando al 911 en la ciudad de Corrientes o al 101 en el interior de la provincia.