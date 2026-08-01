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Ráfagas de viento

Temporal en Corrientes: una palmera se desplomó y destruyó una camioneta en Empedrado

El hecho ocurrió durante la mañana y los Bomberos Voluntarios intervinieron la zona. No se registraron personas heridas.

Por El Litoral

Sabado, 01 de agosto de 2026 a las 15:36

El temporal que afectó a Corrientes este sábado provocó la caída de árboles y diversos inconvenientes por las fuertes ráfagas de viento registradas en distintos puntos de la provincia. En ese contexto, una palmera de gran porte se desplomó y destruyó una camioneta en la localidad de Empedrado. No hubo heridos. 

Según informaron desde los Bomberos Voluntarios de Empedrado, el hecho ocurrió en una casa ubicada en la esquina de las calles Belgrano y Misiones, donde se desplegó un servicio especial para atender la emergencia.

Intervención de los bomberos

Tras la caída del árbol, los bomberos trabajaron en el lugar para asistir a los dueños y asegurar la zona afectada. De acuerdo con el reporte, el hecho solo ocasionó daños materiales en la caja de la camioneta.

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