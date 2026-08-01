Corrientes: dos muertos tras el choque entre un auto y un camión en la Ruta 14

Dos personas murieron este sábado al mediodía tras un choque entre un auto y un camión sobre la Ruta Nacional 14. El siniestro se registró a la altura del paraje Desiderio Sosa, en jurisdicción del departamento Santo Tomé.

Por causas que son materia de investigación, un Ford Fiesta en el que viajaban cuatro personas impactó contra un camión de cargas pesadas que circulaba en sentido contrario. El choque se produjo a unos 35 kilómetros al norte de Santo Tomé.

Como consecuencia del accidente, dos ocupantes del automóvil murieron en el lugar (Héctor Fabián Pintos, de 41 años, y Joel Sebastián Escalante, de 17 años). Los sobrevivientes (Julio Salvador Piedrabuena y Renzo Sebastián Pintos) fueron trasladados al Hospital “San Juan Bautista” de Santo Tomé, donde se encuentran internados en grave estado.

El equipo forense y accidentológico de la Unidad Regional Quinta de Santo Tomé se encarga de investigar cómo se produjo el siniestro vial. Según la información preliminar, el conductor del camión habría escapado de la escena tras el choque.

Con información de Digital Santo Tomé.