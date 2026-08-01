Corrientes: retuvieron una avioneta uruguaya tras detectar irregularidades en su documentación

Una avioneta uruguaya valuada en más de 1 millón de dólares fue retenida en el aeropuerto internacional de Corrientes, Doctor Fernando Piragine Niveyro. Según fuentes oficiales, en las últimas horas, el control aduanero detectó presuntas irregularidades en la documentación que debía acreditar su ingreso al país.

El procedimiento fue realizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), cuando la aeronave solicitó la intervención del servicio para emprender un vuelo internacional. Su destino era la ciudad de Asunción, Paraguay.

Detectaron irregularidades

Durante la inspección, los agentes constataron que se trataba de una aeronave Air Tractor de matrícula uruguaya. Había llegado previamente desde la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó Arca, al requerir la documentación, el piloto manifestó que la aeronave no contaba con una destinación de importación temporal, requisito necesario para acreditar su ingreso al territorio argentino.

Ante la presunta infracción al régimen de importación temporal, se frenó la salida de la avioneta. Y, de esta manera, permanecerá inmovilizada hasta que se regularice o se resuelva su situación administrativa.