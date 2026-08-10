Un caballo suelto en una ruta de Corrientes fue atropellado por dos camionetas

La Policía de Corrientes informó que este lunes se produjo un accidente múltiple sobre la Ruta Nacional N° 123, cerca del camping del predio Cruz Gil, en la jurisdicción de Mercedes, entre dos camionetas y un caballo suelto.

El incidente se registró alrededor de las 6.50 de este lunes, cuando una camioneta marca Ford, modelo Rager, no pudo esquivar a un caballo que estaba suelto sobre la calzada, impactando contra el animal.

Tras lo ocurrido, el equino quedó en medio de la cinta asfáltica y fue atropellado por otro vehículo, en este caso una camioneta marca Toyota, modelo Hilux.

El primer vehículo, marca Ford, era manejado por un hombre de apellido Isnardo, en tanto que el segundo, marca Toyota, era dirigido por un hombre de apellido Menendez, quien iba acompañado por su hija, una menor de 9 años.

En ambos casos no se tuvo que lamentar heridos, registrandose solamente daños materiales.

Los servicios de emergencias se presentaron en el lugar para asistir a los damnificados, retirar el animal y realizar las diligencias de rigor en el sitio.