Corrientes: un motociclista en grave estado tras impactar contra un cable de acero

La Policía de Corrientes informó que este lunes se produjo un accidente en la localidad de Goya donde un joven sufrió graves lesiones.

El hecho se registró en la madrugada de este lunes, alrededor de las 4.30, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito IV fueron notificados sobre un accidente en inmediaciones de avenida Rolón y calle República de Líbano.

Al llegar al lugar, los uniformados pudieron comprobar que una motocicleta marca Gillera de 110cc., dirigida por un joven de 19 años, impactó contra un cable de acecro que sostenía un poste de alumnrado público.

El conductor fue asistido y trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos de guardia confirmaron que sufrió heridas de gravedad.

En tanto que en el lugar de los hechos, los policías procedieron con las diligencias de rigor, con la intervención de la Fiscalía de turno para reconstruir las circunstancias en que ocurrió el accidente.