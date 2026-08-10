Conmoción en Corrientes por un presunto femicidio seguido de suicidio

La Policía de Corrientes investiga un presunto femicidio seguido de suicidio ocurrido en el barrio Bañado Norte de la capital provincial.

Fuentes policiales detallaron a El Litoral que un familiar halló los cuerpos sin vida de una mujer de 46 años y de su pareja, un hombre de 36, en el interior de un domicilio ubicado sobre el Pasaje Dante al 300. "Esta persona golpeó la puerta y al no tener respuesta ingresó a la vivienda y se encontró la escena", precisaron.

De acuerdo a las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, el hallazgo de los cadáveres se produjo durante la mañana de este lunes, en un rango horario comprendido entre las 11:30 y las 12.

La víctima fue identificada como M. Segovia, mientras que el presunto agresor fue identificado como S. Sánchez. Tras el arribo de las unidades periciales al inmueble, las primeras diligencias médico-legales determinaron que ambas personas fallecieron como consecuencia de asfixia por ahorcamiento.

El perfil de los involucrados y la intervención de la fiscalía

Según se pudo establecer en los primeros tramos de las pesquisas, las dos personas mantenían una relación sentimental desde hacía poco tiempo.

En cuanto a los perfiles de los involucrados, los investigadores señalaron que Sánchez registraba antecedentes de consumo problemático de sustancias.

En tanto que Segovia desempeñaba labores comunitarias de asistencia y acompañamiento a personas con adicciones en el ámbito de una comunidad religiosa local.

La causa judicial quedó radicada bajo la órbita del fiscal Jorge Antonio Casarotto, quien dispuso la realización de una serie de medidas periciales, el levantamiento de rastros en la escena del hecho y el dictamen de autopsias.

A través de estas diligencias, la representación ministerial busca reconstruir la secuencia cronológica de los hechos y esclarecer de manera fehaciente las circunstancias en las que se produjeron los decesos en la vivienda capitalina.