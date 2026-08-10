Robo millonario a una pinturería en Esquina: detuvieron al sospechoso y recuperaron el dinero

Un importante procedimiento realizado por efectivos de la Policía de Corrientes finalizó con la detención de un sospechoso y la recuperación de una millonaria suma de dinero robada de un comercio.

Las actuaciones fueron concretadas por personal de la Comisaría Distrito Primera de Esquina, en colaboración con la Unidad Fiscal de la circunscripción, tras ejecutar una orden judicial de allanamiento ordenada en el marco de la investigación iniciada este lunes.

La intervención policial tuvo lugar en un domicilio particular de la localidad correntina, donde luego de diversas tareas de inteligencia y seguimiento, los investigadores lograron secuestrar un monto superior a los dos millones de pesos en efectivo. En el mismo lugar, las fuerzas de seguridad aprehendieron a un hombre de 43 años de edad, señalado como el presunto autor material del ilícito, y procedieron al incautamiento de una computadora portátil vinculada a la causa.

El robo a la pinturería y la desactivación del sistema de seguridad

El hecho delictivo que motivó el despliegue de la Policía de Corrientes se registró durante la madrugada del lunes en una pinturería situada en la intersección de las calles Sarmiento y 25 de Mayo.

Cerca de las 3 de la mañana, los empleados del establecimiento comercial fueron alertados sobre la apertura irregular de la puerta de acceso al local, situación por la cual se hicieron presentes en el lugar para verificar las instalaciones, precisó el portal Actualidad Esquina.

Al ingresar al inmueble, los damnificados constataron el faltante de aproximadamente 2,5 millones de pesos que se encontraban resguardados en el comercio.

De acuerdo con las primeras verificaciones técnicas, los delincuentes habrían logrado desactivar el sistema de alarma antes de vulnerar el ingreso.

Tanto el sospechoso aprehendido como los elementos recuperados quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal en la sede policial actuante para la prosecución de los trámites procesales.