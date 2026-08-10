Corrientes: volcó un auto en el que viajaban músicos de Mercedes y la Gauchita Cumbiera

Un grupo de músicos oriundos de la localidad correntina de Mercedes protagonizaron un vuelco sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Laguna Pucú, cuando regresaba de una presentación. Entre los ocupantes del vehículo se encontraba la reconocida cantante La Gauchita Cumbiera.

Según la información inicial, el siniestro se registró cuando el conductor habría intentado esquivar un carpincho que se cruzó sobre la calzada, lo que provocó que perdiera el control del automóvil. Como consecuencia, el rodado terminó volcado a un costado de la ruta con las cuatro ruedas hacia arriba.

Además de los integrantes del grupo musical, en el vehículo también viajaba un niño.

Todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Regional de Goya para realizarles estudios y controles médicos.

Minutos después llegaron Bomberos Voluntarios, personal del CAPS de Carolina y efectivos policiales, quienes colaboraron con la asistencia de los ocupantes y el operativo de emergencia.