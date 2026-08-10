Corrientes: llevaban una vaca faenada tapada con una frazada y fueron demorados

La Policía de Corrientes informó este lunes que tres hombres fueron demorados tras ser sorprendidos transportando 140 kilos de carne vacuna, oculto bajo una frazada en la caja de una camioneta.

El procedimiento se llevó a cabo durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional N° 12, donde efectivos de Seguridad Vial inspeccionaron una camioneta Chevrolet S10.

Al revisar el vehículo, los policías encontraron la carne vacuna cubierta con una frazada y constataron que los ocupantes no contaban con la documentación que acreditara la procedencia del animal.

Ante esta situación, intervino personal de la Policía Rural y Ecológica, que además secuestró sogas, cuchillos, una chaira y dos serruchos carniceros que eran transportados en la camioneta.

Por disposición de la fiscal Silvia Gabriela Ibarra, se iniciaron actuaciones de oficio por una presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.

Tras cumplirse las diligencias correspondientes, los tres involucrados fijaron domicilio y quedaron supeditados a la causa, mientras que la carne y los demás elementos fueron secuestrados para continuar con la investigación.