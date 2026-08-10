Hallaron en Corrientes el cuerpo del chaqueño desaparecido en el río Paraná

La Policía de Corrientes informó este lunes que hallaron el cuerpo de Fabián Félix Falcón, el joven chaqueño de 30 años que era intensamente buscado desde el jueves pasado tras desaparecer en las aguas del Paraná.

El hallazgo se produjo en la zona conocida como la Bajada del Araña, o Tosquera del río Paraná.

Falcón, oriundo de Resistencia, desapareció durante el fuerte temporal registrado el jueves, cuando navegaba junto a otras tres personas en una lancha que se encontraba anclada en un banco de arena, frente al club Boca Unidos, a la altura del kilómetro 1.200 del río Paraná.

Según las primeras reconstrucciones, la embarcación se desprendió de la soga que la sujetaba debido a las fuertes ráfagas de viento. En un intento por recuperarla, Falcón se lanzó al agua, pero fue arrastrado por la correntada y desapareció de la superficie.

Desde entonces, efectivos de la Policía de Corrientes, la Policía del Chaco, Prefectura Naval Argentina, Bomberos y personal especializado en buceo desplegaron un amplio operativo de búsqueda por agua y tierra, con rastrillajes que se extendieron desde el puente General Belgrano hasta distintos sectores del río aguas abajo.

Durante la jornada del domingo, las tareas continuaron sin resultados positivos, hasta que este lunes se produjo el hallazgo del cuerpo en la zona de La Tosquera, en jurisdicción de la capital correntina.

La investigación continuará ahora con la realización de la autopsia, que permitirá determinar las causas exactas del fallecimiento del joven.