Corrientes: efectivos asistieron a una mujer que se encontraba en labor de parto

La Policía de Corrientes informó que este martes oficiales asistieron a una mujer que se encontraba en labor de parto en la ciudad capital.

El hecho ocurrió en la manaña de este martes, alrededor de las 7.30 cuando personal de la Comisaría XX Urbana asistieron de emergencia y trasladaron a una mujer que estaba en a punto de dar a luz.

Una mujer embarazada, quien sursaba el noveno mes de gestación, y su pareja se presentaron en la dependencia mencionada en busca de ayuda, pues entro en labor de parto momentos antes.

En un rápido accionar, los efectivos dispusieron un movil policial para el rápido traslado hacia el hospital Vidal, dando aviso al servicio de emergencias sobre la novedad.

Una vez en el nosocomio, la pareja fue recibida por el personal de la Guardia de Emergencias, quedando bajo el cuidado médico correspondiente.