Buscan a un hombre de 33 años desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este martes que inició la búsqueda de Sebastián Oscar Arias, de 33 años, quien se encuentra desaparecido desde la noche del lunes, cuando fue visto por última vez en inmediaciones de la plaza Libertad, en la capital correntina.

La búsqueda comenzó tras la denuncia realizada por una persona de apellido Soto y cuenta con la intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

Según la información oficial, Arias es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez morocha y cabello corto de color negro.

Al momento de su desaparición vestía un buzo verde claro, un pantalón de buzo negro y zapatillas negras.

Desde la Comisaría Décimo Primera Urbana solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del hombre.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse con la dependencia al 3794-500393, acercarse a la comisaría más cercana o llamar al 911 en la capital y al 101 en el interior provincial.