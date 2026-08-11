Ejecutaron controles sanitarios en carnicerías de Yapeyú

La Policía Rural y Ecológica de La Cruz llevó a cabo una recorrida de control por diferentes carnicerías de la localidad de Yapeyú, que concluyeron sin novedades de trascendencia.

Se trató de un operativo conjunto entre los efectivos de la fuerza con el médico veterinario Conrrado Kyshavych que fiscalizó las pericias técnicas.Durante los procedimientos se verificaron las condiciones higiénicas de los comercios y la procedencia legal de los productos cárnicos destinados a la venta al público. Al no registrarse infracciones ni anomalías edilicias o sanitarias, las autoridades destacaron el alto acatamiento de las normativas vigentes por parte de las carnicerías inspeccionadas.