Recuperaron en Corrientes dos motocicletas robadas en San Cayetano

Efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) secuestraron en las últimas horas dos motocicletas abandonadas entre las malezas a la vera de la Ruta Nacional 12, que habían sido sustraídas en jurisdicción de la Comisaría de San Cayetano, Riachuelo.



El procedimiento se inició cuando la DIC recibió una denuncia telefónica por parte de unos pescadores que se encontraban en un descampado sobre la Ruta Nacional N.º 12, cerca del puente denominado “El Tala”, quienes divisaron dos motocicletas ocultas entre la vegetación del lugar.



Al llegar al área indicada, el personal policial constató la presencia de una Honda Wave 110 cc de color rojo y una Mondial MAX 110 cc de color azul, ambas con llantas de aleación y sin sus llaves de encendido.



En el baúl de la Mondial se hallaba documentación a nombre de un ciudadano, junto a facturas de compra y comprobantes de seguro.



Aunque la consulta inicial en la base de datos policial arrojo resultado sin novedad, los agentes procedieron al secuestro preventivo de los rodados para su resguardo, en tanto que la posterior vinculación con el ilícito se confirmó recién horas más tarde.



La Comisaría Distrito San Cayetano solicitó la colaboración de la DIC en el marco de una causa por supuesto hurto. Tras verificar que se trataba de las mismas motocicletas denunciadas, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 8 de Capital, que dispuso remitir los vehículos a la comisaría jurisdiccional para concretar la entrega inmediata a sus legítimos dueños.