Despistó y volcó una camioneta durante una intensa lluvia en Corrientes

El conductor de una camioneta perdió el control y terminó fuera de la calzada con el vehículo este martes en el kilómetro 1174 de la Ruta Nacional 12, jurisdicción de Ita Ibaté, en medio de un fuerte chaparrón, confirmaron fuentes policiales.





El siniestro vial afortunadamente no registró personas heridas y solo se produjeron daños materiales en el rodado.





El accidente ocurrió, cuando las condiciones climáticas adversas y la acumulación de agua sobre el asfalto desestabilizaron la marcha del vehículo.





A raíz del hecho, las autoridades viales reiteraron el pedido a los conductores de circular con extrema precaución por la zona, disminuir la velocidad y mantener la distancia entre vehículos debido a la persistencia de mal tiempo y calzada resbaladiza.